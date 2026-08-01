Nocturne à Balade d’antan Place droz bartholet Villers-le-Lac
vendredi 21 août 2026 · Place droz bartholet · Villers-le-Lac
Informations pratiques
Villers-le-Lac
Nocturne à Balade d’antan
Place droz bartholet Place Droz-Bartholet Villers-le-Lac Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
D’avril à octobre, les promeneurs peuvent découvrir des photos représentant Villers par le passé. Le soir du 21 août, vous pouvez faire ce parcours à la nuit tombante, les panneaux étant illuminés.
Buffet et buvette vous attendent dès 19 heures place Droz-Bartholet avec animation par l’accordéoniste Hubert Lambert. .
Place droz bartholet Place Droz-Bartholet Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 95 73 84 clubpatrimoinevll@gmail.com
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English : Nocturne à Balade d’antan
L’événement Nocturne à Balade d’antan Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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