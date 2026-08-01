Nocturne à Balade d’antan Place droz bartholet Villers-le-Lac

Informations pratiques

Villers-le-Lac

Nocturne à Balade d’antan

Place droz bartholet Place Droz-Bartholet Villers-le-Lac Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

D’avril à octobre, les promeneurs peuvent découvrir des photos représentant Villers par le passé. Le soir du 21 août, vous pouvez faire ce parcours à la nuit tombante, les panneaux étant illuminés.

Buffet et buvette vous attendent dès 19 heures place Droz-Bartholet avec animation par l’accordéoniste Hubert Lambert. .

Place droz bartholet Place Droz-Bartholet Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 95 73 84 clubpatrimoinevll@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nocturne à Balade d’antan

L’événement Nocturne à Balade d’antan Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER