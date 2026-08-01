Nocturne à Selya Selya Resort Thermal & Spa Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Nocturne à Selya

Selya Resort Thermal & Spa Cours du Jardin public Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11.5 – 11.5 – 13.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Grande nouveauté plongez dans une parenthèse bien-être en nocturne et découvrez une expérience unique aux Thermes de Selya Resort.

De 19h à 21h, les portes de la station thermale s’ouvrent en exclusivité pour vous. Laissez-vous porter par les bienfaits des deux bassins de détente piscine ludique d’eau salée et piscine d’eau douce. Offrez-vous un moment de pure relaxation au Spa, au Hammam, dans les jacuzzis ou dans le bassin d’eau thermale. Toute l’équipe sera présente pour vous accueillir et vous présenter les soins et les produits de leur boutique. Avez-vous déjà testé le baume des thermes ?

Ce sera sans aucun doute une escapade ressourçante ! A découvrir ou redécouvrir … .

Selya Resort Thermal & Spa Cours du Jardin public Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 10 11

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English : Nocturne à Selya

L’événement Nocturne à Selya Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Béarn des Gaves