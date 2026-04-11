Candes-Saint-Martin

Nocturne Arts2Rues 2026.4 11/08 Le Barda & FireNomads

46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

20 H Le Barda en trio (Concert western badass)

Après 10 ans en mode one-man-band, Le Barda sort l’artillerie lourde un trio explosif avec batterie et(contre)basse pour faire rugir son Western Badass sur scène.

21H30 Fire Nomads InFusion (Spectacle de feu)

5e édition des Nocturnes Arts2Rues du Street Art Parc.

Les Nocturnes Art2Rues transforment chaque été le Street Art Parc en scène vivante.

Mardi 11/08 Quatrième et dernière de la série de 4 nocturnes.

Découvrez le Barda en Trio pour un concert décapant et le spectacle des FireNomads

20 H Le Barda en trio (Concert western badass)

Après 10 ans en mode one-man-band, Le Barda sort l’artillerie lourde un trio explosif avec batterie et(contre)basse pour faire rugir son Western Badass sur scène. Guitare à plat, harmonica, voix rocailleuse, choeurs à la Morricone… Ça sent la poussière, la bastonde saloon et la chevauchée sauvage ! Un concert comme un film: intense, épique,100% rock & farwest. Les pieds-tendres n’ont qu’à bien se tenir ça va Barder.

21H30 Fire Nomads InFusion (Spectac 8 .

46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 42 09 55 contact@street-art-parc.com

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English :

8pm: Le Barda trio (Badass Western concert)

After 10 years in one-man-band mode, Le Barda brings out the heavy artillery: an explosive trio with drums and (counter)bass to roar their Western Badass on stage.

9:30 pm: Fire Nomads InFusion (Fire show)

L’événement Nocturne Arts2Rues 2026.4 11/08 Le Barda & FireNomads Candes-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme