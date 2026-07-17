Informations pratiques

Candes-Saint-Martin

Soirées d’été en Rabelaisie Le Robot Sauvage

46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Cinéma et théâtre les pieds dans l’herbe !

Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias Roz qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île.

Cinéma et théâtre les pieds dans l’herbe !

Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias Roz qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin. .

46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 78 78

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English :

Movies and theater with your feet in the grass!

*The Wild Robot* follows the incredible epic of a robot—unit ROZZUM 7134, aka Roz —who, after being shipwrecked on a deserted island, must learn to adapt to a hostile environment by gradually forming relationships with the island’s animals.

L’événement Soirées d’été en Rabelaisie Le Robot Sauvage Candes-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme