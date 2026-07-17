Soirées d’été en Rabelaisie Le Robot Sauvage Candes-Saint-Martin
mardi 18 août 2026 · Candes-Saint-Martin
Informations pratiques
Candes-Saint-Martin
Soirées d’été en Rabelaisie Le Robot Sauvage
46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Cinéma et théâtre les pieds dans l’herbe !
Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias Roz qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île.
Cinéma et théâtre les pieds dans l’herbe !
Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias Roz qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin. .
46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 78 78
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English :
Movies and theater with your feet in the grass!
*The Wild Robot* follows the incredible epic of a robot—unit ROZZUM 7134, aka Roz —who, after being shipwrecked on a deserted island, must learn to adapt to a hostile environment by gradually forming relationships with the island’s animals.
L’événement Soirées d’été en Rabelaisie Le Robot Sauvage Candes-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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