Informations pratiques

Candes-Saint-Martin

La Dive Musique Concert du Choeur de Buckfast

Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Référence internationale dans le domaine de la musique sacrée, le choeur de Buckfast se produit également en concert, possède une discographie saluée par la critique. Le programme nous fera traverser cinq siècles de musique, de Taverner, Tye et Byrd à Bruckner, Grieg, Poulenc, Rossini, Holst,…

Référence internationale dans le domaine de la musique sacrée, le choeur de Buckfast se produit également en concert, possède une discographie saluée par la critique. Le programme nous fera traverser cinq siècles de musique, de Taverner, Tye et Byrd à Bruckner, Grieg, Poulenc, Rossini, Holst et Matthew Martin, dans l’écrin exceptionnel de la Collégiale de Candes-Saint-Martin. .

Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 46 87 62 92

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English :

An international leader in the field of sacred music, the Buckfast Choir also performs in concert and has a discography that has been praised by critics. The program will take us through five centuries of music, from Taverner, Tye, and Byrd to Bruckner, Grieg, Poulenc, Rossini, Holst, and more…

L’événement La Dive Musique Concert du Choeur de Buckfast Candes-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme