Nocturne Arts2Rues 2026.3 04/08 Trojka Nomads & FireNomads Candes-Saint-Martin
Nocturne Arts2Rues 2026.3 04/08 Trojka Nomads & FireNomads Candes-Saint-Martin mardi 4 août 2026.
Candes-Saint-Martin
Nocturne Arts2Rues 2026.3 04/08 Trojka Nomads & FireNomads
46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
5e édition des Nocturnes Arts2Rues du Street Art Parc.
Les Nocturnes Art2Rues transforment chaque été le Street Art Parc en scène vivante.
Mardi 04/08 Troisième de la série de 4 nocturnes.
Découvrez les musiques de l’Est de Trojka Nomads et le spectacle des FireNomads
5e édition des Nocturnes Arts2Rues du Street Art Parc.
Les Nocturnes Art2Rues transforment chaque été le Street Art Parc en scène vivante.
Mardi 04/08 Troisième de la série de 4 nocturnes.
Découvrez les musiques de l’Est de Trojka Nomads et le spectacle des FireNomads
20 H Trojka Nomad (Concert)
Trois amies réunies autour de leurs instruments. Trois femmes qui utilisent leurs voix pour se raconter. Les TROJKANOMAD sont allées puiser dans les musiques traditionnelles et contemporaines de nombreux pays, des Balkans jusqu’à l’Asie centrale. Elles ont construit leur répertoire en remaniant ces inspirations envoûtantes à leur image, fortes de leurs trois voix, accompagnées à la contrebasse, guitare et autres percussion.
21H30 Fire Nomads InFusion (Spectacle de feu) 10 .
46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 42 09 55 contact@street-art-parc.com
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English :
5th edition of the Nocturnes Arts2Rues at the Street Art Parc.
Every summer, Nocturnes Art2Rues transforms the Street Art Parc into a living stage.
Tuesday 04/08: Third in a series of 4 nocturnes.
Discover the Eastern music of Trojka Nomads and the FireNomads show
L’événement Nocturne Arts2Rues 2026.3 04/08 Trojka Nomads & FireNomads Candes-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme