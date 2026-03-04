Candes-Saint-Martin

Nocturne Arts2Rues 2026.3 04/08 Trojka Nomads & FireNomads

46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

5e édition des Nocturnes Arts2Rues du Street Art Parc.

Les Nocturnes Art2Rues transforment chaque été le Street Art Parc en scène vivante.

Mardi 04/08 Troisième de la série de 4 nocturnes.

Découvrez les musiques de l’Est de Trojka Nomads et le spectacle des FireNomads

5e édition des Nocturnes Arts2Rues du Street Art Parc.

Les Nocturnes Art2Rues transforment chaque été le Street Art Parc en scène vivante.

Mardi 04/08 Troisième de la série de 4 nocturnes.

Découvrez les musiques de l’Est de Trojka Nomads et le spectacle des FireNomads

20 H Trojka Nomad (Concert)

Trois amies réunies autour de leurs instruments. Trois femmes qui utilisent leurs voix pour se raconter. Les TROJKANOMAD sont allées puiser dans les musiques traditionnelles et contemporaines de nombreux pays, des Balkans jusqu’à l’Asie centrale. Elles ont construit leur répertoire en remaniant ces inspirations envoûtantes à leur image, fortes de leurs trois voix, accompagnées à la contrebasse, guitare et autres percussion.

21H30 Fire Nomads InFusion (Spectacle de feu) 10 .

46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 42 09 55 contact@street-art-parc.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5th edition of the Nocturnes Arts2Rues at the Street Art Parc.

Every summer, Nocturnes Art2Rues transforms the Street Art Parc into a living stage.

Tuesday 04/08: Third in a series of 4 nocturnes.

Discover the Eastern music of Trojka Nomads and the FireNomads show

L’événement Nocturne Arts2Rues 2026.3 04/08 Trojka Nomads & FireNomads Candes-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme