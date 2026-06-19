Informations pratiques

Candes-Saint-Martin

Histoires d’eau

Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18 20:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Profitez de cette fin d’après-midi pour passer un moment de détente au bord de l’eau. Partez à la découverte du village de Candes Saint Martin autrement entre histoires et légendes, découverte nature et patrimoniale. Nous vous attendons en famille pour passer ce temps ensemble.

Profitez de cette fin d’après-midi pour passer un moment de détente au bord de l’eau. Partez à la découverte du village de Candes Saint Martin autrement entre histoires et légendes, découverte nature et patrimoniale. Nous vous attendons en famille pour passer ce temps ensemble. .

Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

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English :

Enjoy a relaxing afternoon by the water. Discover the village of Candes Saint Martin in a different way: with stories and legends, nature and heritage. We look forward to seeing you with your family.

L’événement Histoires d’eau Candes-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme