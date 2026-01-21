Candes-Saint-Martin

Nocturne Arts2Rues 2026.1 21/07 Systemic & FireNomads

46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Les Nocturnes Art2Rues transforment le Street Art Parc en scène vivante.

20 H Le son des voiles Compagnie Systemic

SYSTEMIC est une compagnie de spectacle vivant qui explore les liens entre l’humain, la nature et le mouvement à travers des créations immersives.

21H30 Infusion FireNomads

5e édition des Nocturnes Arts2Rues du Street Art Parc.

Les Nocturnes Art2Rues transforment chaque été le Street Art Parc en scène vivante.

Mardi 21/07 Première de la série de 4 nocturnes.

20 H Le son des voiles Compagnie Systemic

SYSTEMIC LE SON DES VOILES est une compagnie de spectacle vivant qui explore les liens entre l’humain, la nature et le mouvement à travers des créations immersives et sensibles. À la croisée de la musique, de la danse et de la performance in situ, elle propose des expériences artistiques hors les murs où le vivant devient partenaire de jeu. Avec des projets comme Le Son des Voiles, SYSTEMIC invite le public à une rencontre poétique et sensorielle, au coeur des paysages naturels.

21H30 Infusion Firenomads

Plongez dans l’univers incandescent de FIRENOMAD 10 .

46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 42 09 55 contact@street-art-parc.com

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English :

Les Nocturnes Art2Rues transforms the Street Art Parc into a living stage.

8pm: The sound of sails Compagnie Systemic

SYSTEMIC is a live performance company that explores the links between humans, nature and movement through immersive creations.

9:30 PM: Infusion ? FireNomads

L’événement Nocturne Arts2Rues 2026.1 21/07 Systemic & FireNomads Candes-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme