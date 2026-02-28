Candes-Saint-Martin

Nocturne Arts2Rues 2026.2 28/07 Lotto & FireNomads

46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

5e édition des Nocturnes Arts2Rues du Street Art Parc.

Les Nocturnes Art2Rues transforment chaque été le Street Art Parc en scène vivante.

20 H Lotto Liturgie de la connerie (Spectacle Clown)

21H30 Fire Nomads InFusion (Spectacle de feu)

5e édition des Nocturnes Arts2Rues du Street Art Parc.

Les Nocturnes Art2Rues transforment chaque été le Street Art Parc en scène vivante.

Mardi 28/07 Deuxième de la série de 4 nocturnes.

20 H Lotto Liturgie de la connerie (Spectacle Clown)

Une soirée décalée et pleine d’humour vous attend avec Lotto Clown et son spectacle “La Liturgie de la Connerie”. Entre théâtre absurde, satire et énergie débordante, ce spectacle invite à rire, réfléchir et lâcher prise dans une ambiance conviviale et surprenante.

21H30 Fire Nomads InFusion (Spectacle de feu)

À la tombée de la nuit, la magie continue avec FireNomads, pour un spectacle de feu envoûtant, mêlant danse, rythme et flammes dans une atmosphère captivante. 10 .

46 Route de Compostelle Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 42 09 55 contact@street-art-parc.com

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English :

5th edition of the Nocturnes Arts2Rues at the Street Art Parc.

Every summer, Nocturnes Art2Rues transforms the Street Art Parc into a living stage.

8pm: Lotto Liturgie de la connerie (Clown show)

9:30 pm: Fire Nomads InFusion (Fire show)

L’événement Nocturne Arts2Rues 2026.2 28/07 Lotto & FireNomads Candes-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme