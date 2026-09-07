Nocturne aux Jardins, Ville de Ouge, Ouge

Informations pratiques

Nocturne aux Jardins Vendredi 18 septembre, 18h00 Ville de Ouge Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

La Nocturne aux Jardins

Elle propose au visiteur une promenade aux lampions dans les jardins du château.

Le parc prend alors une dimension spectaculaire et mystérieuse.

Sur place : pizza dans le four à pain, crêpes, buvette.

Ville de Ouge 3, rue du Colombier 70500 Ouge Ouge 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0699051166

La Nocturne aux Jardins

©severinevanelslande