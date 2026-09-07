AGENDA · Ouge
Nocturne aux Jardins, Ville de Ouge, Ouge
vendredi 18 septembre 2026 · Ville de Ouge · Ouge
Informations pratiques
Nocturne aux Jardins Vendredi 18 septembre, 18h00 Ville de Ouge Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
La Nocturne aux Jardins
Elle propose au visiteur une promenade aux lampions dans les jardins du château.
Le parc prend alors une dimension spectaculaire et mystérieuse.
Sur place : pizza dans le four à pain, crêpes, buvette.
Ville de Ouge 3, rue du Colombier 70500 Ouge Ouge 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0699051166
La Nocturne aux Jardins
©severinevanelslande
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