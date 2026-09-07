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Nocturne aux Jardins, Ville de Ouge, Ouge

vendredi 18 septembre 2026 · Ville de Ouge · Ouge

Nocturne aux Jardins, Ville de Ouge, Ouge

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Ville de Ouge
Adresse
3, rue du Colombier 70500 Ouge
Ville
70500 Ouge
Département
Haute-Saône

Nocturne aux Jardins Vendredi 18 septembre, 18h00 Ville de Ouge Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

La Nocturne aux Jardins
Elle propose au visiteur une promenade aux lampions dans les jardins du château.
Le parc prend alors une dimension spectaculaire et mystérieuse.
Sur place : pizza dans le four à pain, crêpes, buvette.

Ville de Ouge 3, rue du Colombier 70500 Ouge Ouge 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0699051166
La Nocturne aux Jardins

©severinevanelslande

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