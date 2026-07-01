Nocturne Canoë Villersexel
vendredi 24 juillet 2026 · Villersexel
Informations pratiques
Villersexel
Nocturne Canoë
base nautique Villersexel Haute-Saône
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Vivez une soirée inoubliable sur l’eau !
Le vendredi 24 juillet, embarquez pour une descente nocturne en canoë sur l’Ognon et terminez la soirée autour d’une délicieuse paella directement sur la base nautique du PAN à Villersexel.
Places limitées ! .
base nautique Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 52 26 panvillersexel@gmail.com
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English : Nocturne Canoë
L’événement Nocturne Canoë Villersexel a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL