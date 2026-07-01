UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villersexel

Nocturne Canoë Villersexel

vendredi 24 juillet 2026 · Villersexel

Nocturne Canoë Villersexel

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
base nautique
Ville
70110 Villersexel
Département
Haute-Saône
Tarif
35 35 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villersexel

Nocturne Canoë

base nautique Villersexel Haute-Saône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Vivez une soirée inoubliable sur l’eau !
Le vendredi 24 juillet, embarquez pour une descente nocturne en canoë sur l’Ognon et terminez la soirée autour d’une délicieuse paella directement sur la base nautique du PAN à Villersexel.
Places limitées !   .

base nautique Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 52 26  panvillersexel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nocturne Canoë

L’événement Nocturne Canoë Villersexel a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

À voir aussi à Villersexel (Haute-Saône)