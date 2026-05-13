Nocturne de l’exposition « Van Gogh influenceur, héritages en mouvement », Château d’Auvers, Auvers-sur-Oise

Nocturne de l’exposition « Van Gogh influenceur, héritages en mouvement » Samedi 23 mai, 18h00 Château d’Auvers Val-d’Oise

Tout public, gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Samedi 23 mai 2026 de 18h à 22h

Tout public | gratuit | sur inscription

Van Gogh influenceur, héritages en mouvement

À la tombée du jour, le musée change d’atmosphère…

Le temps d’une soirée exceptionnelle, laissez-vous porter par la magie nocturne et redécouvrez l’exposition « Van Gogh influenceur, héritages en mouvement » dans une ambiance plus intime, presque suspendue. Les œuvres dialoguent autrement, les couleurs vibrent différemment, et le regard prend le temps d’explorer les traces laissées par l’un des artistes les plus marquants de l’histoire de l’art.

Comment Vincent van Gogh continue-t-il d’inspirer les artistes d’aujourd’hui ?

Peintres, créateurs contemporains, univers visuels… son héritage se transforme, circule et se réinvente encore.

Flânez librement dans les salles, prenez le temps d’observer, d’échanger, de ressentir. Une expérience à vivre autrement, entre soirée culturelle et promenade artistique.

Une nuit pour regarder autrement… et voir l’influence de Van Gogh toujours en mouvement.

Château d’Auvers Rue de Léry, 95430 Auvers-sur-Oise, France Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 48 48 48 http://www.chateau-auvers.fr http://fr-fr.facebook.com/chateau.auvers;http://twitter.com/chateauauvers [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-auvers.fr/actualite/2368/2855-nuit-des-musees-2026.htm »}] À seulement 30 minutes de Paris et 25 minutes de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, partez à la découverte du Château d’Auvers, situé au cœur d’un village d’artistes, dans lequel Vincent Van-Gogh vécut les 70 derniers jours de sa vie. En voiture, par l’autoroute : De la Porte Maillot ou de Clignancourt, suivre l’A86 (direction Cergy-Pontoise) puis l’A15 (direction Cergy-Pontoise). Prendre ensuite l’A115 (direction Calais), sortie Méry-sur-Oise Centre puis Château d’Auvers.

Visite libre de l’exposition « Van Gogh influenceur, héritages en mouvement »

© NICOLAS CANU