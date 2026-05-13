Visite commentée : Voyage nocturne chez le docteur Gachet, Maison du Docteur Gachet, Auvers-sur-Oise

Visite commentée : Voyage nocturne chez le docteur Gachet Samedi 23 mai, 19h00 Maison du Docteur Gachet Val-d’Oise

Groupe de visite guidée limité à 14 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

La Maison du docteur Gachet : Van Gogh et la Collection Edmée Dorléans

À la rencontre de Van Gogh à la Maison Gachet

À l’occasion de la Nuit des Musées, la Maison du docteur Gachet propose deux visites commentées gratuite à 19h00 sur le thème du passage de Vincent van Gogh à la Maison.

Collection Yves d’Auvers & Edmée Dorléans : retour à la maison Gachet

Plongez dans la collection Yves d’Auvers et Edmée Dorléans, qui retrace les liens artistiques entre le docteur Gachet et son fils Paul-Louis Gachet. Pour l’exposition, les héritiers du collectionneur ont souhaité faire revenir une dizaine d’œuvres emblématiques dans la maison qui les a vues naître, recréant ainsi un dialogue entre les lieux et les créations.

Activité réservable en ligne : https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/?categorie=GACSAISO

Maison du Docteur Gachet 78 Rue du Docteur Gachet, 95430 Auvers-sur-Oise, France Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 0130368127 https://www.facebook.com/MaisonDuDocteurGachet/ [{« type »: « email », « value »: « maison.gachet@valdoise.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/?categorie=GACSAISO »}] Médecin, collectionneur et graveur, Paul-Ferdinand Gachet (1828-1909) est l’ami de nombreux artistes. Édouard Manet, Paul Cézanne, Camille Pissarro puis Vincent Van Gogh séjournent dans le jardin et la maison. Spécialiste des maladies nerveuses et curieux des découvertes de son temps, il mêle toute sa vie durant la médeciné et l’art. Graveur, sous le nom de Paul Van Ryssel, il initie Cézanne à l’eau-forte puis Van Gogh, dans son atelier aménagé sous les toits. Cette maison, qu’il achète en 1872, devient à la fois un refuge et un lieu d’inspiration : elle figure sur plusieurs toiles peintes par Cézanne et Van Gogh, comme un point de repère dans le paysage. Les tableaux de son impressionnante collection d’œuvres d’art firent l’objet de donations par ses enfants à l’Etat français et sont exposés aujourd’hui au musée d’Orsay. Par la route : Porte Maillot ou Porte de Clignancourt, suivre A86, puis autoroute A15 direction Cergy-Pontoise, A115 direction Amiens-Beauvais, sortie Méry-sur-Oise puis direction Auvers-sur-Oise Par le train, deux possibilités en partance de la Gare du Nord : – pour Pontoise puis ligne H direction Creil, arrêt Chaponval – pour Valmondois puis ligne H direction Pontoise, arrêt Chaponval

Visite commentée

©CDVO