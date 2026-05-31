Nocturne des Oiseaux Chanteurs, Le long de la D124, avant Moisson depuis Mousseaux. Coord : 49.068749, 1.665892, Moisson

Nocturne des Oiseaux Chanteurs Samedi 4 juillet, 20h00 Le long de la D124, avant Moisson depuis Mousseaux. Coord : 49.068749, 1.665892 Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Une balade crépusculaire d’écoute et d’interprétation.

Vous suivrez un ornithologue et son micro parabolique pour enrégistrer un magnifique concert crépusculaire, captation qui sera partagée après la balade avec les participants.

Car au printemps et au début de l’été les oiseaux chantent à tue tête, et toute la journée, soit pour défendre un territoire, soit pour attirer l’âme sœur. Reproduction oblige. Si certains chantent jusqu’au crépuscule, comme le Merle noir ou le Loriot d’Europe, d’autres continueront la nuit, comme le Rossignol ou l’Alouette lulu, aux douces descentes flûtées.

Au crépuscule démarrent les vrais oiseaux nocturnes, dont l’inénarrable engoulevent d’Europe, qui se réveille au couchant pour lancer son étrange cri, comme un moteur qui ronronne au loin. Avec un peu de chance nous en verrons la silhouette dansant au dessus de la lande à bruyère, en parade ou en chasse. Ainsi nommé pour « avaler le vent », l’oiseau au plumage cryptique, sorte d’hirondelle géante moucheronne la nuit avec élégance pour attraper des insectes avec son bec à l’ouverture démesurée.

Prévoir des jumelles si vous en avez, quelques unes seront fournies.

Le long de la D124, avant Moisson depuis Mousseaux. Coord : 49.068749, 1.665892 Route de la Ballonnière 78840 Moisson Moisson 78840 Yvelines Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature

Anne Lisbet Tollånes