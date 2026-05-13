Nocturne exceptionnelle à la Maison Léon Blum, Maison Léon Blum, Jouy-en-Josas

Nocturne exceptionnelle à la Maison Léon Blum Samedi 23 mai, 18h00 Maison Léon Blum Yvelines

Entrée libre et gratuite sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Pour la Nuit des Musées 2026, la Maison Léon Blum ouvrira exceptionnellement ses portes aux visiteurs de 18h à 22h le samedi 23 mai.

Entrée libre et gratuite pour tous pour découvrir le parcours de Léon Blum, homme politique et grand littéraire, ainsi que sa dernière demeure conservée quasiment à l’identique depuis son décès en 1950 à Jouy-en-Josas.

Le programme de la soirée est disponible sur notre site internet : https://www.maisonleonblum.fr/post/nuit-des-musees-2026

Maison Léon Blum 4 Rue Léon Blum, 78350 Jouy-en-Josas, France Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France +33130706846 https://www.maisonleonblum.fr https://www.facebook.com/maisonleonblum;https://www.instagram.com/maison_leon_blum/ [{« link »: « https://www.maisonleonblum.fr/post/nuit-des-musees-2026 »}] Homme d’État, homme de lettres, juriste, Léon Blum (1872-1950) est l’une des grandes figures du socialisme français. Premier président du Conseil du Front populaire en 1936, il est à l’initiative d’avancées sociales majeures. En 1940, le gouvernement de Vichy le fait arrêter et la cour de justice de Riom le livre aux Allemands. Il est déporté en mars 1943. Jeanne Reichenbach, une amie de longue date, obtient l’autorisation de le rejoindre. À leur retour de déportation, le couple s’installe au Closdes- Metz, la maison de Jeanne. De décembre 1946 à janvier 1947, Blum est de nouveau à la tête de l’État comme chef du Gouvernement provisoire de la République française. Il décède le 30 mars 1950. Après des funérailles nationales, il est inhumé dans le cimetière de Jouy-en-Josas. Le bureau et la bibliothèque ont été conservés à l’identique avec une présentation de la vie politique et de l’œuvre littéraire de Léon Blum. Parking public gratuit à 100m. Ligne de bus 6132 arrêt « Les Metz-la Mare » puis 2 minutes de marche. RER C arrêt « Jouy-en-Josas » puis 20 minutes de marche.

Visite libre

©Maison Léon Blum