HEC Paris Jouy-en-Josas
HEC Paris Jouy-en-Josas mardi 19 mai 2026.
HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 19 mai, 11h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-19T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-19T12:30:00.000+02:00
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https://www.hec.edu/en/faculty-research/events/reconsidering-international-criminal-law-s-future-corporations-climate-change-and-ai
HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines
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