Informations pratiques

Kintzheim

Nocturne

100 route de Sélestat Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Cigoland prolonge la magie en gardant ses portes jusqu’à 22h ! Animations, spectacles de magie et bien plus encore sont au programme !

Cigoland prolonge la magie en gardant ses portes ouvertes de 10h à 22h !

Venez profiter d’une expérience unique en famille prolongez votre journée à Cigoland ou rejoignez-nous pour une soirée festive avec les plus jeunes !

Animations, spectacles de magie et bien plus encore sont au programme ! .

100 route de Sélestat Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 36 36 contact@cigoland.fr

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English :

Cigoland keeps the magic going by staying open until 10 p.m.! Entertainment, magic shows, and much more are on the program!

L’événement Nocturne Kintzheim a été mis à jour le 2026-06-27 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme