Nocturne Kintzheim
samedi 18 juillet 2026 · Kintzheim
Informations pratiques
Kintzheim
Nocturne
100 route de Sélestat Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Cigoland prolonge la magie en gardant ses portes jusqu’à 22h ! Animations, spectacles de magie et bien plus encore sont au programme !
Cigoland prolonge la magie en gardant ses portes ouvertes de 10h à 22h !
Venez profiter d’une expérience unique en famille prolongez votre journée à Cigoland ou rejoignez-nous pour une soirée festive avec les plus jeunes !
Animations, spectacles de magie et bien plus encore sont au programme ! .
100 route de Sélestat Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 36 36 contact@cigoland.fr
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English :
Cigoland keeps the magic going by staying open until 10 p.m.! Entertainment, magic shows, and much more are on the program!
L’événement Nocturne Kintzheim a été mis à jour le 2026-06-27 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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