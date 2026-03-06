Halloween à la Montagne des Singes Kintzheim
Halloween à la Montagne des Singes Kintzheim lundi 26 octobre 2026.
Kintzheim
Halloween à la Montagne des Singes
1 chemin de la Montagne Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-26 10:00:00
fin : 2026-11-01 17:00:00
Date(s) :
2026-10-26
Chasse au trésor, énigmes, défis et atelier maquillage de 13h30 à 16h30
Venez fêter Halloween à la Montagne des Singes ! Chasse au trésor, énigmes, défis et atelier maquillage de 13h30 à 16h30. Animation comprise dans le billet d’entrée. .
1 chemin de la Montagne Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 11 09 info@montagnedessinges.com
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English :
Treasure hunt, puzzles, challenges, and a face-painting workshop from 1:30 p.m. to 4:30 p.m.
L’événement Halloween à la Montagne des Singes Kintzheim a été mis à jour le 2026-06-12 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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