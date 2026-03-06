Halloween à la Montagne des Singes Kintzheim lundi 26 octobre 2026.

Kintzheim

Halloween à la Montagne des Singes

1 chemin de la Montagne Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-26 10:00:00

fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :

2026-10-26

Chasse au trésor, énigmes, défis et atelier maquillage de 13h30 à 16h30

Venez fêter Halloween à la Montagne des Singes ! Chasse au trésor, énigmes, défis et atelier maquillage de 13h30 à 16h30. Animation comprise dans le billet d’entrée. .

1 chemin de la Montagne Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 11 09 info@montagnedessinges.com

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English :

Treasure hunt, puzzles, challenges, and a face-painting workshop from 1:30 p.m. to 4:30 p.m.

L’événement Halloween à la Montagne des Singes Kintzheim a été mis à jour le 2026-06-12 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme