Grande dégustation publique Kintzheim
mercredi 12 août 2026 · Kintzheim
Informations pratiques
Kintzheim
Grande dégustation publique
1 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Présentation des vins du terroir de Kintzheim, soirée conviviale avec petite restauration et animation musicale
Grande Dégustation Publique commentée et gratuite avec le concours d’oenologues pour une connaissance toujours plus fine de nos vins d’Alsace, dans une ambiance conviviale. 0 .
1 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 35 18 50 contact@contact-saint-urbain.fr
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English :
Presentation of wines from the Kintzheim region, a convivial evening with snacks and musical entertainment
L’événement Grande dégustation publique Kintzheim a été mis à jour le 2026-07-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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