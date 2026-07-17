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AGENDA · Kintzheim

Grande dégustation publique Kintzheim

mercredi 12 août 2026 · Kintzheim

Grande dégustation publique Kintzheim

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
1 rue de la Liberté
Ville
67600 Kintzheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Kintzheim

Grande dégustation publique

1 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Présentation des vins du terroir de Kintzheim, soirée conviviale avec petite restauration et animation musicale
Grande Dégustation Publique commentée et gratuite avec le concours d’oenologues pour une connaissance toujours plus fine de nos vins d’Alsace, dans une ambiance conviviale. 0  .

1 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 35 18 50  contact@contact-saint-urbain.fr

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English :

Presentation of wines from the Kintzheim region, a convivial evening with snacks and musical entertainment

L’événement Grande dégustation publique Kintzheim a été mis à jour le 2026-07-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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