Informations pratiques

Kintzheim

Soirée vin nouveau

59 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Dans une ambiance conviviale, vous pourrez déguster du vin nouveau accompagné d’une planchette gourmande de produits locaux charcuterie, pain, noix, raisins, fromages

Au début de l’automne, la période des vendanges offre l’occasion de déguster du vin nouveau, le fameux Neier Siasser . Dans une ambiance conviviale, vous pourrez déguster du vin nouveau accompagné d’une planchette gourmande de produits locaux charcuterie, pain, noix, raisins, fromages.

Au programme

Présentation du domaine et du métier de vigneron indépendant

Immersion dans les effluves de la cave en fermentation

Dégustation de vin nouveau accompagné d’une planchette typique de vendanges

La convivialité est une valeur importante des vignerons indépendants et c’est justement l’esprit de cet événement.

Une occasion de plus pour (re) découvrir le vigneron indépendant, artisan local et repartir sur une dynamique de commerce de proximité ! .

59 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 71 03 71 earl.lucien.goettelmann@orange.fr

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English :

In a friendly atmosphere, you can enjoy some new wine paired with a gourmet platter of local products: cold cuts, bread, nuts, grapes, and cheeses

L’événement Soirée vin nouveau Kintzheim a été mis à jour le 2026-07-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme