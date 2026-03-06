Soirée vin nouveau Kintzheim
vendredi 2 octobre 2026 · Kintzheim
Informations pratiques
Kintzheim
Soirée vin nouveau
59 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Dans une ambiance conviviale, vous pourrez déguster du vin nouveau accompagné d’une planchette gourmande de produits locaux charcuterie, pain, noix, raisins, fromages
Au début de l’automne, la période des vendanges offre l’occasion de déguster du vin nouveau, le fameux Neier Siasser . Dans une ambiance conviviale, vous pourrez déguster du vin nouveau accompagné d’une planchette gourmande de produits locaux charcuterie, pain, noix, raisins, fromages.
Au programme
Présentation du domaine et du métier de vigneron indépendant
Immersion dans les effluves de la cave en fermentation
Dégustation de vin nouveau accompagné d’une planchette typique de vendanges
La convivialité est une valeur importante des vignerons indépendants et c’est justement l’esprit de cet événement.
Une occasion de plus pour (re) découvrir le vigneron indépendant, artisan local et repartir sur une dynamique de commerce de proximité ! .
59 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 71 03 71 earl.lucien.goettelmann@orange.fr
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English :
In a friendly atmosphere, you can enjoy some new wine paired with a gourmet platter of local products: cold cuts, bread, nuts, grapes, and cheeses
L’événement Soirée vin nouveau Kintzheim a été mis à jour le 2026-07-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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