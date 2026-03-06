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AGENDA · Kintzheim

La migration à la Volerie des Aigles Kintzheim

mardi 1 septembre 2026 · Kintzheim

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Adresse
Château de Kintzheim
Ville
67600 Kintzheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Kintzheim

La migration à la Volerie des Aigles

Château de Kintzheim Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-01
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-09-01

La Volerie des aigles vous propose une programmation riche d’animations pour les petits et les grands. De quoi enrichir votre découverte de ce site exceptionnel !
Thématique autour de la migration Animations liées, enquête et ateliers créatifs.
En plus de cette thématique, les Mercredis à la Volerie sont proposés avec des ateliers inédits pour les enfants à partir de 5 ans.
Toutes les animations sont incluses dans le billet d’entrée.   .

Château de Kintzheim Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 84 33 

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English :

The Eagle Sanctuary offers a wide variety of activities for all ages. It’s sure to enhance your experience of this exceptional site!

L’événement La migration à la Volerie des Aigles Kintzheim a été mis à jour le 2026-07-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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