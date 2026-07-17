Informations pratiques

Kintzheim

Trail du Haut-Koenigsbourg

Route de Sélestat Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

4 courses de 14, 25, 56 ou 103 km et 1 marche nordique de 14 km dans le cadre préservé des massifs du Hahnenberg, du Taennchel, des châteaux de Ribeauvillé et du Haut-Koenigsbourg

4 courses sont proposées

Le Mini Trail du Hahnenberg 14 km, destiné à la découverte du massif avec un dénivelé positif de 430 mètres

Le Trail du Haut-Koenigsbourg® 25 km, mythique avec un dénivelé positif de 900 mètres

L’Intersport Sélestat Grand Trail du HK 56 km, the Magic Trail avec un dénivelé positif de 2150 mètres

L’Ultra Trail Haut-Koenigsbourg® UTHK® 103 km, 1er Ultra Trail d’ Alsace avec un dénivelé positif de 4610 mètres

Nouveauté cette année, nous vous proposons une marche nordique identique au parcours du 14 km (430m D+), dans la limite de 50 places. La marche démarrera juste après le départ de la course du 14 km à 09h. Il n’y aura pas de départs échelonnés. L’inscription sur la plateforme Sporkrono vous délivrera un dossard sans puce qui vous donnera accès à 2 ravitaillements, au 9ème kilomètre (fermeture à 13h) et à l’arrivée. La marche n’est pas chronométrée, il n’y aura donc pas de t-shirt, ni de récompense à l’arrivée. Les bâtons ainsi que les chiens tenus en laisse sont autorisés. .

Route de Sélestat Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est trail.hk@gmail.com

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English :

4 races of 14, 25, 56, or 103 km, and one 14 km Nordic walking event set against the picturesque backdrop of the Hahnenberg and Taennchel mountain ranges and the castles of Ribeauvillé and Haut-Koenigsbourg

L’événement Trail du Haut-Koenigsbourg Kintzheim a été mis à jour le 2026-07-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme