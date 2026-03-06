Informations pratiques

Kintzheim

Halloween à la Volerie des aigles

69 Rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Animations, contes et spectacles sur la thématique d’Halloween

Animation d’Halloween et conte théâtralisé Mythes et légendes des oiseaux de nuit à la Volerie des aigles ! Vivez Halloween au milieu des vautours, chouettes, hiboux et autres rapaces… .

69 Rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 84 33 promo@voleriedesaigles.com

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English :

Halloween-themed entertainment, storytelling and shows

L’événement Halloween à la Volerie des aigles Kintzheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme