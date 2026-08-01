Informations pratiques

Broye-Aubigney-Montseugny

Nocturne Marché Bio et Artisanal local à Broye

place de la mairie, village de Broye lès Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le marché Bio et Artisanal Local de Broye-Lès-Pesmes se déroulera en nocturne le samedi 22 août de 17h à 22h. .

place de la mairie, village de Broye lès Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 33 52 44 patrimoinebam@gmail.com

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English : Nocturne Marché Bio et Artisanal local à Broye

L’événement Nocturne Marché Bio et Artisanal local à Broye Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY