Nocturne Marché Bio et Artisanal local à Broye Broye-Aubigney-Montseugny
samedi 22 août 2026 · Broye-Aubigney-Montseugny
Informations pratiques
Broye-Aubigney-Montseugny
Nocturne Marché Bio et Artisanal local à Broye
place de la mairie, village de Broye lès Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le marché Bio et Artisanal Local de Broye-Lès-Pesmes se déroulera en nocturne le samedi 22 août de 17h à 22h. .
place de la mairie, village de Broye lès Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 33 52 44 patrimoinebam@gmail.com
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English : Nocturne Marché Bio et Artisanal local à Broye
L’événement Nocturne Marché Bio et Artisanal local à Broye Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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