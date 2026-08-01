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Nocturne Marché Bio et Artisanal local à Broye Broye-Aubigney-Montseugny

samedi 22 août 2026 · Broye-Aubigney-Montseugny

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
place de la mairie, village de Broye lès Pesmes
Ville
70140 Broye-Aubigney-Montseugny
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Broye-Aubigney-Montseugny

Nocturne Marché Bio et Artisanal local à Broye

place de la mairie, village de Broye lès Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Le marché Bio et Artisanal Local de Broye-Lès-Pesmes se déroulera en nocturne le samedi 22 août de 17h à 22h.   .

place de la mairie, village de Broye lès Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 33 52 44  patrimoinebam@gmail.com

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English : Nocturne Marché Bio et Artisanal local à Broye

L’événement Nocturne Marché Bio et Artisanal local à Broye Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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