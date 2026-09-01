Vide grenier Broye-Aubigney-Montseugny
dimanche 13 septembre 2026 · Broye-Aubigney-Montseugny
Informations pratiques
Broye-Aubigney-Montseugny
Vide grenier
Aubigney Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Que vous soyez passionné de brocante, collectionneur chevronné ou simplement en quête de bonnes affaires, venez flâner parmi de nombreux stands. Une journée conviviale à partager en famille ou entre amis. .
Aubigney Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 97 40 97 44 amitiecomtoise.bam@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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