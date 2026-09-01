UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Broye-Aubigney-Montseugny

Vide grenier Broye-Aubigney-Montseugny

dimanche 13 septembre 2026 · Broye-Aubigney-Montseugny

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Aubigney
Ville
70140 Broye-Aubigney-Montseugny
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Broye-Aubigney-Montseugny

Vide grenier

Aubigney Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Que vous soyez passionné de brocante, collectionneur chevronné ou simplement en quête de bonnes affaires, venez flâner parmi de nombreux stands. Une journée conviviale à partager en famille ou entre amis.   .

Aubigney Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 97 40 97 44  amitiecomtoise.bam@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Broye-Aubigney-Montseugny a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

À voir aussi à Broye-Aubigney-Montseugny (Haute-Saône)