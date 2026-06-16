Nocturne vigneronne Cave du Tursan Geaune
Nocturne vigneronne Cave du Tursan Geaune vendredi 30 octobre 2026.
Geaune
Nocturne vigneronne
Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-30 22:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Dégustez, échangez, savourez !
Dégustation des vins de la Cave, présence vigneronne, restauration autour de produits locaux
Dégustez, échangez, savourez !
Dégustation des vins de la Cave, présence vigneronne, restauration autour de produits locaux .
Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr
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English : Nocturne vigneronne
Taste, swap, and savor!
Wine tasting featuring wines from the cellar, with winemakers on hand, and meals featuring local products
L’événement Nocturne vigneronne Geaune a été mis à jour le 2026-06-16 par Landes Chalosse
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