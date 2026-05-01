Geaune

Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne

30 rue Saint-Jean Geaune Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 22:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Venez découvrir ou redécouvrir les saveurs de l’Espagne à l’occasion d’une Nocturne Vigneronne à la Cave des Vignerons de Tursan.

Cocktail de bienvenue offert. Sur inscription. Places limitées.

Venez découvrir ou redécouvrir les saveurs de l’Espagne à l’occasion d’une Nocturne Vigneronne à la Cave des Vignerons de Tursan. Dégustation des vins de la cave et de paëlla. Cocktail de bienvenue offert. Sur inscription. Places limitées. .

30 rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr

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English : Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne

Come discover or rediscover the flavors of Spain at a Nocturne Vigneronne at the Cave des Vignerons de Tursan.

Welcome cocktail offered. Registration required. Places limited.

L’événement Nocturne vigneronne Saveurs d’Espagne Geaune a été mis à jour le 2026-05-13 par Landes Chalosse