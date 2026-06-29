NOCTURNES DE LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse mardi 4 août 2026.

Toulouse

NOCTURNES DE LA CITÉ DE L’ESPACE

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20

Cet été, profitez de la Cité de l’espace en nocturne et prolongez votre découverte en passant une soirée inédite la tête sous les étoiles !

La Cité de l’espace ouvre ses portes jusqu’à la tombée de la nuit et vous accueille autour d’animations inédites en accès libre toute la soirée dans une ambiance inédite pour faire le plein de découvertes spatiales. Découvrez l’ambiance féérique des Nocturnes de la Cité de l’espace !

Au programme

– Expositions, animations, spectacles et films accessibles en continu.

– Observation du Ciel au télescope

– Illuminations des Jardins spatiaux

– Spectacle nocturne sur la Fusée Ariane fait son show !

– Restaurants et foodtrucks

Vous pouvez réserver:

– votre billet 1 jour à la Cité de l’Espace + nocturne

– votre billet nocturne avec accès en demi-tarif dès 19h

Plus d’infos sur le site internet de la Cité de l’Espace. .

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 23 24 standard@semeccel.com

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English :

This summer, enjoy the Cité de l’espace by night and extend your discovery by spending a unique evening under the stars!

L’événement NOCTURNES DE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE