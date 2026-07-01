Nocturnes musicales Sous les étoiles de La Brède Château de La Brède La Brède

jeudi 23 juillet 2026 · Château de La Brède · La Brède

Informations pratiques

La Brède

Nocturnes musicales Sous les étoiles de La Brède

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Profitez d’une visite sur la thématique Montesquieu et les arts et déambulez dans le domaine entièrement éclairé à la lueur des bougies.

Cette expérience inédite sera ponctuée de pauses musicales proposées par Clémence Guillot (alto), pour parfaire l’ambiance magique ! .

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 95 96 25 accueil@chateaulabrede.com

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English : Nocturnes musicales Sous les étoiles de La Brède

L’événement Nocturnes musicales Sous les étoiles de La Brède La Brède a été mis à jour le 2026-07-17 par Sud Bordeaux Tourisme