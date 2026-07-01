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Nocturnes musicales Sous les étoiles de La Brède Château de La Brède La Brède

jeudi 23 juillet 2026 · Château de La Brède · La Brède

Nocturnes musicales Sous les étoiles de La Brède Château de La Brède La Brède

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Château de La Brède
Adresse
65 Avenue du Château
Ville
33650 La Brède
Département
Gironde
Tarif

La Brède

Nocturnes musicales Sous les étoiles de La Brède

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20

Profitez d’une visite sur la thématique Montesquieu et les arts et déambulez dans le domaine entièrement éclairé à la lueur des bougies.
Cette expérience inédite sera ponctuée de pauses musicales proposées par Clémence Guillot (alto), pour parfaire l’ambiance magique !   .

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 95 96 25  accueil@chateaulabrede.com

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English : Nocturnes musicales Sous les étoiles de La Brède

L’événement Nocturnes musicales Sous les étoiles de La Brède La Brède a été mis à jour le 2026-07-17 par Sud Bordeaux Tourisme

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