Nocturnes musicales Sous les étoiles de La Brède Château de La Brède La Brède
jeudi 23 juillet 2026 · Château de La Brède · La Brède
Informations pratiques
La Brède
Nocturnes musicales Sous les étoiles de La Brède
Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Profitez d’une visite sur la thématique Montesquieu et les arts et déambulez dans le domaine entièrement éclairé à la lueur des bougies.
Cette expérience inédite sera ponctuée de pauses musicales proposées par Clémence Guillot (alto), pour parfaire l’ambiance magique ! .
Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 95 96 25 accueil@chateaulabrede.com
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English : Nocturnes musicales Sous les étoiles de La Brède
L’événement Nocturnes musicales Sous les étoiles de La Brède La Brède a été mis à jour le 2026-07-17 par Sud Bordeaux Tourisme
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