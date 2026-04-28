Noël à Saint-Amarin Saint-Amarin
vendredi 11 décembre 2026 · Saint-Amarin
Informations pratiques
Saint-Amarin
Noël à Saint-Amarin
Saint-Amarin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-11
Plongez dans l’ambiance chaleureuse du traditionnel marché de Noël à Saint-Amarin.
Programme complet des animations sur www.hautes-vosges-alsace.fr
Plongez dans l’ambiance chaleureuse du traditionnel marché de Noël à Saint-Amarin. Découvrez notamment son circuit des contes qui ravira petits et grands.
Dans la salle du CAP, 35 exposants partageront leur savoir-faire. 0 .
Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 62 05 mairie@ville-saint-amarin.fr
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English :
Immerse yourself in the warm atmosphere of the traditional Christmas market in Saint-Amarin.
Full program at www.hautes-vosges-alsace.fr
L’événement Noël à Saint-Amarin Saint-Amarin a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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