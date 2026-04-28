Informations pratiques

Saint-Amarin

Noël à Saint-Amarin

Saint-Amarin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-11

Plongez dans l’ambiance chaleureuse du traditionnel marché de Noël à Saint-Amarin.

Programme complet des animations sur www.hautes-vosges-alsace.fr

Plongez dans l’ambiance chaleureuse du traditionnel marché de Noël à Saint-Amarin. Découvrez notamment son circuit des contes qui ravira petits et grands.

Dans la salle du CAP, 35 exposants partageront leur savoir-faire. 0 .

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 62 05 mairie@ville-saint-amarin.fr

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English :

Immerse yourself in the warm atmosphere of the traditional Christmas market in Saint-Amarin.

Full program at www.hautes-vosges-alsace.fr

L’événement Noël à Saint-Amarin Saint-Amarin a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin