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AGENDA · Mane

Noël à Salagon Mane

dimanche 13 décembre 2026 · Mane

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Ville
04300 Mane
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
6 6 6

Mane

Noël à Salagon

Mane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Une journée familiale à l’esprit de Noël
Salagon vous convie avant la fin d’année pour une journée dédiée à la famille.
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Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50  info-salagon@le04.fr

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English :

A family day in the spirit of Christmas
Salagon invites you before the end of the year for a day dedicated to the family.

L’événement Noël à Salagon Mane a été mis à jour le 2026-08-05 par Département des Alpes-de-Haute-Provence

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