Noël à Salagon Mane
dimanche 13 décembre 2026 · Mane
Informations pratiques
Mane
Noël à Salagon
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Une journée familiale à l’esprit de Noël
Salagon vous convie avant la fin d’année pour une journée dédiée à la famille.
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Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr
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English :
A family day in the spirit of Christmas
Salagon invites you before the end of the year for a day dedicated to the family.
L’événement Noël à Salagon Mane a été mis à jour le 2026-08-05 par Département des Alpes-de-Haute-Provence
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