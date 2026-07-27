UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mane

FORUM DES ASSOCIATIONS Mane

samedi 12 septembre 2026 · Mane

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
31260 Mane
Département
Haute-Garonne
Tarif

Mane

FORUM DES ASSOCIATIONS

Mane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Démonstrations (sports, activités culturelles, initiations), initiation à l’escalade pour les grands et les petits.
Entrée libre, buvette.   .

Mane 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39 

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English :

Demonstrations (sports, cultural activities, introductory sessions), introductory rock climbing sessions for adults and children.

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Mane a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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