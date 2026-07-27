FORUM DES ASSOCIATIONS Mane
samedi 12 septembre 2026 · Mane
Informations pratiques
Mane
FORUM DES ASSOCIATIONS
Mane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 13:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Démonstrations (sports, activités culturelles, initiations), initiation à l’escalade pour les grands et les petits.
Entrée libre, buvette. .
Mane 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39
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English :
Demonstrations (sports, cultural activities, introductory sessions), introductory rock climbing sessions for adults and children.
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Mane a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE