Festival Danses RE-SOURCES Portraits d’Amour(s) Salle Pierre Martel Mane
Festival Danses RE-SOURCES Portraits d’Amour(s) Salle Pierre Martel Mane vendredi 7 août 2026.
Mane
Festival Danses RE-SOURCES Portraits d’Amour(s)
Salle Pierre Martel Musée de Salagon Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
À Vrai Dire Collectif. Exposition Photographique et Sonore. Matière de la rencontre avec 10 anciens-nes de
80 à 100 ans, 2 soignantes et les artistes, autour de la question Et pour vous, c’est comment l’Amour? .
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Salle Pierre Martel Musée de Salagon Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 72 38 35 contact@laboitearessort.com
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English :
%C0 Vrai Dire Collective. Photography and Sound Exhibition. Based on a gathering with 10 seniors aged
80 to 100, two caregivers, and the artists, centered on the question: “And for you, what is love like?”
L’événement Festival Danses RE-SOURCES Portraits d’Amour(s) Mane a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon
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