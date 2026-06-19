LE GRAND VIDE GRENIER ANNUE Mane
samedi 1 août 2026 · Mane
Informations pratiques
Mane
LE GRAND VIDE GRENIER ANNUE
Allée du Pré Commun Mane Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01 18:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Le grand vide grenier annuel de la commune de Mane !
Le grand vide grenier annuel de la commune de Mane vous ouvre ses portes pour une journée d’échange et de convivialité ! 6 .
Allée du Pré Commun Mane 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 57 61 secretariat@mairiedemane31.com
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English :
The big annual yard sale in the town of Mane!
L’événement LE GRAND VIDE GRENIER ANNUE Mane a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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