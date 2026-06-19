Informations pratiques

Mane

LE GRAND VIDE GRENIER ANNUE

Allée du Pré Commun Mane Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 08:00:00

fin : 2026-08-01 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Le grand vide grenier annuel de la commune de Mane !

Le grand vide grenier annuel de la commune de Mane vous ouvre ses portes pour une journée d’échange et de convivialité ! 6 .

Allée du Pré Commun Mane 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 57 61 secretariat@mairiedemane31.com

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English :

The big annual yard sale in the town of Mane!

L’événement LE GRAND VIDE GRENIER ANNUE Mane a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE