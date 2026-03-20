Festival Re-Sources #5 Théâtre de verdure Saint-Martin-les-Eaux

Festival Re-Sources #5

Théâtre de verdure Salle des fêtes Saint-Martin-les-Eaux Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-09 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

À propos d’amour(s) est la 5 ème édition du festival Re-Sources.

Initié par la Compagnie T’Émoi en co-production avec la Boîte à Ressort cet évènement nous invite à explorer le rôle profond que l’amour joue dans nos vies intimes et collectives.

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Théâtre de verdure Salle des fêtes Saint-Martin-les-Eaux 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 72 38 35 contact@laboitearessort.com

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English :

À propos d?amour(s) is the 5th edition of the Re-Sources festival.

Initiated by Compagnie T?Émoi in co-production with Boîte à Ressort this event invites us to explore the profound role that love plays in our intimate and collective lives.

L’événement Festival Re-Sources #5 Saint-Martin-les-Eaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon