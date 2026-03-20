Festival Re-Sources #5 Théâtre de verdure Saint-Martin-les-Eaux
Festival Re-Sources #5 Théâtre de verdure Saint-Martin-les-Eaux vendredi 7 août 2026.
Festival Re-Sources #5
Théâtre de verdure Salle des fêtes Saint-Martin-les-Eaux Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-09 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
À propos d’amour(s) est la 5 ème édition du festival Re-Sources.
Initié par la Compagnie T’Émoi en co-production avec la Boîte à Ressort cet évènement nous invite à explorer le rôle profond que l’amour joue dans nos vies intimes et collectives.
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Théâtre de verdure Salle des fêtes Saint-Martin-les-Eaux 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 72 38 35 contact@laboitearessort.com
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English :
À propos d?amour(s) is the 5th edition of the Re-Sources festival.
Initiated by Compagnie T?Émoi in co-production with Boîte à Ressort this event invites us to explore the profound role that love plays in our intimate and collective lives.
L’événement Festival Re-Sources #5 Saint-Martin-les-Eaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon