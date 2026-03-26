Lecture du Ciel à Salagon

Mane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Découvrez les étoiles qui éclairent Salagon avec les médiateurs du centre d’astronomie de Saint-Michel l’Observatoire

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Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr

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English :

Discover the stars that light up Salagon with mediators from the Saint-Michel l?Observatoire astronomy center

L’événement Lecture du Ciel à Salagon Mane a été mis à jour le 2026-03-24 par Département des Alpes-de-Haute-Provence