Lecture du Ciel à Salagon Mane
Lecture du Ciel à Salagon Mane mardi 4 août 2026.
Lecture du Ciel à Salagon
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Découvrez les étoiles qui éclairent Salagon avec les médiateurs du centre d’astronomie de Saint-Michel l’Observatoire
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Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr
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English :
Discover the stars that light up Salagon with mediators from the Saint-Michel l?Observatoire astronomy center
L’événement Lecture du Ciel à Salagon Mane a été mis à jour le 2026-03-24 par Département des Alpes-de-Haute-Provence
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