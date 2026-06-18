Festival Danses RE-SOURCES Documentaire Salle Pierre Martel Mane
Festival Danses RE-SOURCES Documentaire Salle Pierre Martel Mane vendredi 7 août 2026.
Mane
Festival Danses RE-SOURCES Documentaire
Salle Pierre Martel Musée de Salagon Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
À Vrai Dire Collectif. Documentaire Récolte de Récits. Témoignages sensibles, histoires personnelles et collectives pour éclairer notre lanterne sur le grand sujet de l’amour.
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Salle Pierre Martel Musée de Salagon Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 72 38 35 contact@laboitearessort.com
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English :
À Vrai Dire Collectif. Documentary Récolte de Récits. Sensitive testimonies, personal and collective stories to shed light on the great subject of love.
L’événement Festival Danses RE-SOURCES Documentaire Mane a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon
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