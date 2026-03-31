Informations pratiques

Saint-Goazec

NOËL À TRÉVAREZ #2026

Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2027-01-10

Date(s) :

2026-11-21

Rendez-vous culturel incontournable et emblématique en Finistère, Noël à Trévarez sera de retour le 21 novembre 2026.

Pendant sept semaines, le Domaine départemental de Trévarez, fabuleux domaine à rêves, devient le théâtre d’un spectacle unique. Au programme, un conte, un grand classique revisité par des artistes aux talents multiples.

Mises en scène immersives et poétiques, lumières féériques, installations oniriques habillent les écuries, le parc et le château avec délicatesse pour une visite magique, émotionnellement et esthétiquement renouvelée.

Cette année encore Noël à Trévarez se réinvente afin d’offrir, à tous, une découverte sensitive et sensible, embarquant petits et grands dans une expérience fantastique, au cœur d’une histoire, d’un site, avec cette ambition de toujours créer une extraordinaire bulle de poésie à ciel ouvert, une parenthèse heureuse à vivre en famille au cœur d’un patrimoine unique. .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

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L’événement NOËL À TRÉVAREZ #2026 Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-03-31 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou