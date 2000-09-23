Informations pratiques

Saint-Goazec

Récital d’Ambroisine Bré et Ismaël Margain

Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 18:15:00

fin : 2026-09-05 00:15:00

Date(s) :

2026-09-04

Le Domaine départemental de Trévarez accueille, le temps d’un week-end, l’association Arwen Sternoz, organisatrice du spectacle de drones L’Odyssée d’Arwen .

À la tombée de la nuit, le domaine devient l’écrin d’une expérience immersive où patrimoine, lumière et création artistique se rencontrent pour offrir un moment spectaculaire et inoubliable.

Au programme de la soirée

18h15 19h • Lancement de la soirée avec un Bagad

>> Village foodtruck et rafraîchissements

>> Animations

19h00 20h • Animation aux écuries (sur réservation du Pass Écuries)

19h15 20h30 • Concert Groupe 1

21h 22h15 • Concert Groupe 2

22h30 • Spectacle drones & mapping

>> Spectacle de 20 minutes avec 1 000 drones

>> Spectacle son et lumière, mapping monumental et narration d’un conte pour toute la famille

23h 00h • DJ Set

00h15 • Fermeture du site

La soirée débute à 19h, nous vous invitons à arriver tôt si vous souhaitez profiter du concert et de la restauration ! .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Récital d’Ambroisine Bré et Ismaël Margain Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-07-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou