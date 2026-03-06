Informations pratiques

Barr

Noël authentique à Barr

Place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-05 11:00:00

fin : 2026-12-13 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06 2026-12-12 2026-12-13

Plongez dans l’univers enchanteur des déambulations féériques de Noël à Barr ! Une invitation à flâner, à pied, à la découverte des illuminations, décorations, animations et chalets de Noël dans le centre-ville.

Lorsque décembre étend son manteau étincelant sur la ville, Barr se transforme en royaume enchanté où chaque ruelle devient un chemin de lumière et d’émerveillement.

Flânez à votre rythme dans le Centre Ancien, glissez sous les arches lumineuses, respirez le parfum des Bredele et du vin chaud et découvrez les décorations, animations et chalets de Noël à l’Hôtel de Ville, dans la rue du Dr Sultzer et autour du Musée de la Folie Marco.

Plus de 70 artisans et commerçants vous accueilleront chaleureusement au marché de Noël les samedis de 14h à 20h et les dimanches de 11h à 19h.

Offrez-vous une pause délicieuse gourmandises, vin chaud parfumé et chaleur d’un feu crépitant vous attendent au coeur du centre historique. À la tombée de la nuit, laissez-vous éblouir par les illuminations féeriques et les spectaculaires cracheurs de feu, qui enflammeront les imaginations.

Programme à venir.. 0 .

Place de l’Hôtel de Ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 55 m.kormann@barr.fr

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English :

Immerse yourself in the enchanting world of Barr’s magical Christmas strolls! An invitation to stroll, on foot, to discover the illuminations, decorations, animations and Christmas chalets in the town center.

L’événement Noël authentique à Barr Barr a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme du pays de Barr