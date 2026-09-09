Informations pratiques

Sélestat

Noël Gourmand à la Maison du Pain d’Alsace

7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-11-24 09:00:00

fin : 2026-12-30 18:00:00

Date(s) :

2026-11-24 2026-12-24 2026-12-27 2026-12-31

Une belle promesse de sensations gourmandes vous attend au musée et au fournil de la Maison du Pain d’Alsace

La Maison du Pain d’Alsace propose une immersion gourmande au coeur des traditions de Noël, entre musée, fournil et salon de thé.

Au coeur du fournil, les effluves des spécialités de Noël accompagnent la fabrication de sapin feuilleté, sapain , pains d’épices, schnitzlaïwel, christolle, berawecka et autres gourmandises, sans oublier leur gamme de près de 35 variétés de bredele produits et cuits sur place. La visite permet également d’observer les boulangers à l’oeuvre lors de leur confection.

Un salon de thé vient compléter la promesse d’un moment savoureux.

Le musée, aménagé dans l’ancien poêle de la corporation des boulangers de 1522, vaut le détour ! L’histoire du pain et des traditions gourmandes des fêtes sont mises à l’honneur à travers une découverte sensorielle et une enquête familiale consacrée aux légendes de Noël. L’occasion également de revenir sur la tradition du sapin à Sélestat et sur l’importance de la gourmandise dans les festivités de Noël.

Horaires spéciaux

24/12 08h à 14h

31/12 09h à 14h

25 et 26/12 fermé .

7 rue du Sel Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org

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English :

A promise of gourmet sensations awaits you at the Maison du Pain d’Alsace museum and bakery

L’événement Noël Gourmand à la Maison du Pain d’Alsace Sélestat a été mis à jour le 2026-08-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme