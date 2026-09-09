Noël Gourmand à la Maison du Pain d’Alsace Sélestat
mardi 24 novembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Noël Gourmand à la Maison du Pain d’Alsace
7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-24 09:00:00
fin : 2026-12-30 18:00:00
Date(s) :
2026-11-24 2026-12-24 2026-12-27 2026-12-31
Une belle promesse de sensations gourmandes vous attend au musée et au fournil de la Maison du Pain d’Alsace
La Maison du Pain d’Alsace propose une immersion gourmande au coeur des traditions de Noël, entre musée, fournil et salon de thé.
Au coeur du fournil, les effluves des spécialités de Noël accompagnent la fabrication de sapin feuilleté, sapain , pains d’épices, schnitzlaïwel, christolle, berawecka et autres gourmandises, sans oublier leur gamme de près de 35 variétés de bredele produits et cuits sur place. La visite permet également d’observer les boulangers à l’oeuvre lors de leur confection.
Un salon de thé vient compléter la promesse d’un moment savoureux.
Le musée, aménagé dans l’ancien poêle de la corporation des boulangers de 1522, vaut le détour ! L’histoire du pain et des traditions gourmandes des fêtes sont mises à l’honneur à travers une découverte sensorielle et une enquête familiale consacrée aux légendes de Noël. L’occasion également de revenir sur la tradition du sapin à Sélestat et sur l’importance de la gourmandise dans les festivités de Noël.
Horaires spéciaux
24/12 08h à 14h
31/12 09h à 14h
25 et 26/12 fermé .
7 rue du Sel Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A promise of gourmet sensations awaits you at the Maison du Pain d’Alsace museum and bakery
L’événement Noël Gourmand à la Maison du Pain d’Alsace Sélestat a été mis à jour le 2026-08-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)
- Jeu vidéo Mercredi Gaming Sélestat 9 septembre 2026
- Sortie nature le sonneur à ventre jaune, lutin de l’Illwald Sélestat 9 septembre 2026
- Conférence Sélestat sous l’oeil des archéologues Sélestat 10 septembre 2026
- Exposition À la gloire de l’objet Sélestat 11 septembre 2026
- Voir, revoir Une sélection d’œuvres de la collection du FRAC Alsace Sélestat 11 septembre 2026