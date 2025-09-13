Noël pour un loup 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Noël pour un loup

Samedi 5 décembre 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 9 décembre 2026 à partir de 14h30.

Samedi 12 décembre 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 16 décembre 2026 à partir de 14h30.

Samedi 19 décembre 2026 à partir de 14h30.

Du lundi 21 au mercredi 23 décembre 2026 à partir de 14h30. Badaboum Théâtre 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 14:30:00

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-09 2026-12-12 2026-12-16 2026-12-19 2026-12-21

Une nouvelle création à partir de 3 ans.Enfants

Dans une cabane oubliée au cœur de la montagne, une famille de loups a trouvé refuge. La ville s’illumine au loin c’est noël chez les humains! Une fête dont, depuis leur tanière, ils ne perçoivent que les éclats. Alors le loup s’élance dans une épopée folle. Il virevolte en auto-stop, tour à tour humain ou animal, voili voiloup il grimpe dans un bus, traverse la ville qui tourne comme un manège où les vendeurs ne sont plus tout à fait humains et où les policiers ont des têtes de ballons flottants. Et puis une nuit, quelque chose arrive, comme un souffle venu du hasard des cadeaux apparaissent dans la neige. On dirait que le monde a laissé tomber un secret.







Mais d’où vient la magie de noël ? Ici, on ne l’explique pas. Noël arrive, glisse, échappe. On laisse chacun libre de douter, d’imaginer, de croire ou non! .

Badaboum Théâtre 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A new design for children ages 3 and up.

L’événement Noël pour un loup Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille