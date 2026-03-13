Noëlies Inauguration du sentier des crèches Saasenheim
vendredi 27 novembre 2026 · Saasenheim
Informations pratiques
Saasenheim
Noëlies Inauguration du sentier des crèches
24 rue Principale Saasenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Découvrez le sentier des crèches avec des animations. Petit marché de Noël.
Petit marché de Noël dans la propriété communale derrière la Mairie
Les enfants chantants Noël accompagnés d’un accordéoniste, déambuleront dans les rues du village
Petite restauration dans la cour de la Mairie .
24 rue Principale Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 85 mairie@saasenheim.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the crib trail with activities. Small Christmas market.
L’événement Noëlies Inauguration du sentier des crèches Saasenheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Grand Ried
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