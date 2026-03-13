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AGENDA · Saasenheim

Noëlies Inauguration du sentier des crèches Saasenheim

vendredi 27 novembre 2026 · Saasenheim

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Adresse
24 rue Principale
Ville
67390 Saasenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saasenheim

Noëlies Inauguration du sentier des crèches

24 rue Principale Saasenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

Découvrez le sentier des crèches avec des animations. Petit marché de Noël.
Petit marché de Noël dans la propriété communale derrière la Mairie
Les enfants chantants Noël accompagnés d’un accordéoniste, déambuleront dans les rues du village
Petite restauration dans la cour de la Mairie   .

24 rue Principale Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 85  mairie@saasenheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the crib trail with activities. Small Christmas market.

L’événement Noëlies Inauguration du sentier des crèches Saasenheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Grand Ried

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