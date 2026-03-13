Informations pratiques

Saasenheim

Noëlies Inauguration du sentier des crèches

24 rue Principale Saasenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Découvrez le sentier des crèches avec des animations. Petit marché de Noël.

Petit marché de Noël dans la propriété communale derrière la Mairie

Les enfants chantants Noël accompagnés d’un accordéoniste, déambuleront dans les rues du village

Petite restauration dans la cour de la Mairie .

24 rue Principale Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 85 mairie@saasenheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the crib trail with activities. Small Christmas market.

L’événement Noëlies Inauguration du sentier des crèches Saasenheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Grand Ried