AGENDA · Biarritz
NOFX – 40 YEARS OF FUCKIN’UP, Le Royal, Biarritz
jeudi 17 septembre 2026 · Le Royal · Biarritz
Informations pratiques
NOFX – 40 YEARS OF FUCKIN’UP Jeudi 17 septembre, 20h00 Le Royal Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00
NOFX & Around The Waves sont fiers de vous présenter les premières françaises du film, 40 years of fuckin’up, en VOSTFR !
Le Royal 8, av. Foch, Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine https://www.royal-biarritz.com/
Avant-première Le Royal NOFX – 40 YEARS OF FUCKIN’UP
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