NOFX – 40 YEARS OF FUCKIN’UP, Le Royal, Biarritz

Informations pratiques

NOFX – 40 YEARS OF FUCKIN’UP Jeudi 17 septembre, 20h00 Le Royal Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

NOFX & Around The Waves sont fiers de vous présenter les premières françaises du film, 40 years of fuckin’up, en VOSTFR !

Le Royal 8, av. Foch, Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine https://www.royal-biarritz.com/

Avant-première Le Royal NOFX – 40 YEARS OF FUCKIN’UP