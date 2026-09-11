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NOFX – 40 YEARS OF FUCKIN’UP, Le Royal, Biarritz

jeudi 17 septembre 2026 · Le Royal · Biarritz

NOFX – 40 YEARS OF FUCKIN’UP, Le Royal, Biarritz

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Le Royal
Adresse
8, av. Foch, Biarritz
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques

NOFX – 40 YEARS OF FUCKIN’UP Jeudi 17 septembre, 20h00 Le Royal Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

NOFX & Around The Waves sont fiers de vous présenter les premières françaises du film, 40 years of fuckin’up, en VOSTFR !

Le Royal 8, av. Foch, Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine https://www.royal-biarritz.com/
Avant-première Le Royal NOFX – 40 YEARS OF FUCKIN’UP

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