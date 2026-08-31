Nola Concert et exposition pour la sortie de l’EP Cozy Saloon Kokot Nomad Anglet

Informations pratiques

Anglet

Nola Concert et exposition pour la sortie de l’EP Cozy Saloon

Kokot Nomad 4 bis chemin de Jorlis Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Auteure-compositrice-interprète et illustratrice basée à Anglet, Nola dévoile son univers à travers une soirée unique à la Kokot Nomad, à l’occasion de la sortie de son premier EP, Cozy Saloon.

Cet événement ouvert au public mêlera concert live et exposition, réunissant les deux facettes de son travail artistique. Accompagnée de ses quatre musiciens, Nola interprétera sur scène ses compositions aux influences R&B, indie pop et folk, tandis que ses dessins et aquarelles seront présentés dans un espace dédié.

La soirée sera également animée par un DJ set et un espace proposant le vinyle de Cozy Saloon ainsi qu’une sélection d’objets illustrés.

Bar et restauration sur place proposé par la Kokot Nomad. .

Kokot Nomad 4 bis chemin de Jorlis Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nola Concert et exposition pour la sortie de l’EP Cozy Saloon

L’événement Nola Concert et exposition pour la sortie de l’EP Cozy Saloon Anglet a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Anglet