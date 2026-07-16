Nom de code : Marichiweu, Salle Le Vallon, Landivisiau

Informations pratiques

Nom de code : Marichiweu Dimanche 30 mai 2027, 17h00 Salle Le Vallon Finistère

Tarif B

Normal 21 €

Réduit 18 €

Jeune 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-30T17:00:00+02:00 – 2027-05-30T20:30:00+02:00

Fin : 2027-05-30T17:00:00+02:00 – 2027-05-30T20:30:00+02:00

Nous sommes en 2054, dans un pays où un régime totalitaire s’est peu à peu imposé. La liberté de création est fortement entravée. Dans un studio de cinéma désaffecté, des citoyen·ne·s se sont regroupé·e·s pour en faire un refuge libre et résister grâce à la pratique du théâtre.

Ils convoquent clandestinement un public pour présenter deux pièces s’inspirant de l’histoire du Chili et de deux familles sous la dictature d’Augusto Pinochet.

Parfois résister c’est rester, parfois c’est partir. En temps de guerre et de dictature les enfants peuvent-ils simplement rester des enfants ? Doivent-ils endosser des responsabilités qui ne sont pas de leur âge ? Comment se construire à l’adolescence dans une famille exilée ?

Ces deux récits, celui de Pedro, 9 ans, qui vit au Chili, et celui de sa cousine Alicia, qui en a 13 et vit en France, explorent les parcours de ceux qui luttent et fuient pour survivre en espérant des jours meilleurs.

Salle Le Vallon Kerivoal, 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-vallon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 67 63 »}]

Au cœur de la dictature, deux enfances, deux continents, une même soif de liberté : un récit vibrant sur l’exil et la résistance.