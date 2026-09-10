Informations pratiques

Nos amies les bêtes, ces vedettes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 7 – 31 octobre Ille-et-Vilaine

Exposition photographique

Cette exposition met en lumière les liens précieux entre les femmes et les hommes vivant dans la rue en compagnie de leurs animaux. Des portraits sensibles qui célébrent la tendresse, la fidélité et la dignité pour mieux combattre les clichés.

Ce projet est porté par l’association solidaire La Cloche Bretagne, en partenariat avec l’association Photo à l’Ouest.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-07T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-31T18:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

