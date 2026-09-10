Nos amies les bêtes, ces vedettes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque Thabor-Lucien Rose · Rennes
Informations pratiques
Nos amies les bêtes, ces vedettes Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 7 – 31 octobre Ille-et-Vilaine
Exposition photographique
Cette exposition met en lumière les liens précieux entre les femmes et les hommes vivant dans la rue en compagnie de leurs animaux. Des portraits sensibles qui célébrent la tendresse, la fidélité et la dignité pour mieux combattre les clichés.
Ce projet est porté par l’association solidaire La Cloche Bretagne, en partenariat avec l’association Photo à l’Ouest.
Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-07T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-31T18:00:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41
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