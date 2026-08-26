Informations pratiques

Nos Assemblées La Paillette Rennes 17 et 18 mars 2027

Un spectacle participatif interrogeant les mécanismes de la démocratie à travers des décisions collectives et des initiatives populaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-17T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-18T21:15:00.000+01:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes



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