AGENDA · Rennes
Nos Assemblées La Paillette Rennes
mercredi 17 mars 2027 · La Paillette · Rennes
Informations pratiques
Nos Assemblées La Paillette Rennes 17 et 18 mars 2027
Un spectacle participatif interrogeant les mécanismes de la démocratie à travers des décisions collectives et des initiatives populaires.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-17T20:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-18T21:15:00.000+01:00
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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes
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