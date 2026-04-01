Chaumergy

Nos cabanes fête de restitution

Au Pont de la Chaux Chaumergy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 17:30:00

fin : 2026-04-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-30

La Cabane de tous les possibles !

Pendant le temps fort Nos cabanes du 30/03 au 28/04, 6 artistes professionnel·les provenant de différentes pratiques comme

le théâtre, la danse, la musique… accompagné·es d’une centaine d’enfants ont construit ensemble des cabanes, des abris, des petits nids, inventé des règles, des traditions, décoré des espaces et se sont lié·es, se sont raconté, partagé des poésies, des chansons, des créations, des choses belles !

Ils et elles ont pu aussi prendre de la hauteur dans les branches des arbres (grâces à des cordes spécialement installées) pour aménager des petits coins, observer et s’inspirer du murmure des feuilles ou du chant des oiseaux… .

Au Pont de la Chaux Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@lecolombierdesarts.fr

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English : Nos cabanes fête de restitution

L’événement Nos cabanes fête de restitution Chaumergy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu