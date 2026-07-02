Nos chairs, Mixt, Nantes

Informations pratiques

Nos chairs Mercredi 24 mars 2027, 20h00 Mixt Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-24T20:00:00+01:00 – 2027-03-24T21:00:00+01:00

Fin : 2027-03-24T20:00:00+01:00 – 2027-03-24T21:00:00+01:00

Avec son nouveau spectacle en trio, Élise Lerat, artiste associée à Mixt, nous entraîne dans une quête des liens entre danse et rituel. Sensibles à tout ce que le monde charrie de possibles, les corps portent à l’incandescence la jubilation du mouvement.

Au commencement, il y a l’énergie des corps en mouvement, la porosité du geste à tout ce qui l’entoure, le besoin d’exister par soi-même et au-delà de soi-même. Pour Élise Lerat, la philosophie agit sur la danse qui peut en retour en dire la puissance. Entre légèreté et vertige, conviction et lâcher-prise, la transe prend le dessus et cède la place à la force du rite. Porté·es par la musique électro de Mathias Delplanque, les trois interprètes s’affirment et ouvrent l’espace infini du jeu.

Mixt 49, rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/nos-chairs-24032027-1900 »}]

Elise Lerat Danse